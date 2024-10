Chi è Rodrick Tcheuna

Urgono rinforzi per la. Il trasloco nel girone C di Serie C si sta decisamente facendo sentire per i ragazzi di Paolo Montero, in forte difficoltà e al penultimo posto in classifica, tanto che appunto la società sta già ragionando su come correre ai ripari sfruttando la finestra di mercato invernale.L'ultimo giocatore finito nel mirino è, laterale destro classe 2004 di grande fisicità in forza al, che ha già sfoderato ottime prestazioni rubando l'occhio in più di una occasione, per esempio contro il Milan Futuro e al cospetto del Pontedera, quando ha anche trovato il primo goal tra i professionisti.Una crescita che, come scrive Tuttosport, non è passata inosservata e ha destato l'interesse della Vecchia Signora, che vanta ottimi rapporti con la società biancorossa. La Juventus potrebbe portarlo in bianconero subito a gennaio per rinforzare la fascia destra della Next Gen. Se poi il classe 2004 sarà bravo potrà anche lui seguire le orme dei vari Savona e Fagioli, tutti volati dall'Under 23 juventina in prima squadra nel giro di pochi mesi.





