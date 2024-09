Durante la serata del 25° Memorial Vannucci, tenutasi al Viola Park di Firenze, si è svolto un interessante scambio di opinioni sul tema arbitrale, con un'attenzione particolare al tempo effettivo e al recupero. A prendere parte al dibattito sono stati l'arbitro Marco Guida e il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che hanno condiviso le loro riflessioni e dichiarazioni in merito."Risolveremmo un problema, per noi il tempo di recupero è un problema. Ci sono state partite da 44 minuti effettivi contro altre da 62. Se arriva, è un cambiamento importante anche strutturale, con tanto di cronometrista, ma non spetta a noi bensì all'IFAB. Non c'è solo la Serie A".