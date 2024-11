Serie A, le parole di Gianluca Rocchi

Continuano le polemiche arbitrali in Serie A, l'ultima quella di Antonio Conte dopo Inter-Napoli, con il tecnico che ha parlato anche di "retropensieri".designatore arbitrale, ha voluto rispondere a queste ultime polemiche in un evento formativo dedicato alla stampa."Agli allenatori chiedo più tolleranza e soprattutto rispetto. Altrimenti il clima rischia di incendiarsi", una delle frasi del designatore arbitrale riportate da calciomercato.com; un messaggio chiaro dopo le ultime settimane in cui non sono mancate le polemiche. L'AIA sta cercando di comunicare da tempo con più trasparenza e di aprirsi al dialogo. E a proposito di questo, Rocchi ha aggiunto: "Non posso mica fare una conferenza ogni volta: se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera che è un errore".