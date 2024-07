Poco più di un'ora. Alle 16:00 laè partita dall'aeroporto di Caselle e verso le 17:20 la squadra bianconera è atterrata a Norimberga. Da qui inizia il ritiro della squadra di Thiago Motta, che si prepara ad affrontare una serie di allenamenti intensivi e amichevoli per affinare tattiche e strategie in vista della nuova stagione. L'allenatore avrà l'opportunità di lavorare a stretto contatto con i giocatori, focalizzandosi sul miglioramento della forma fisica e dell'affiatamento della squadra. Questo ritiro rappresenta un momento cruciale per consolidare il gruppo e mettere a punto i dettagli necessari per affrontare al meglio le prossime sfide.