Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Davideha parlato anche del recente rinnovo di Danielecon la. Ecco il suo commento: "Si trattava di un’idea già nata a inizio stagione, ci ha fatto piacere. Il rendimento durante l’annata è stato più che sufficiente e così, una volta raggiunta la Champions League, ci siamo venuti incontro con la società e abbiamo raggiunto l’accordo. Nella Juventus ora ci sono meno italiani, ma quelli che rimangono sono lì per far comprendere a chi viene da fuori cosa sia il Dna bianconero. Più spazio in campo? Quando c’era Sarri il gioco difensivo era molto di posizione, e per un giocatore intelligente tatticamente come Daniele era positivo. Successivamente la Juventus ha iniziato a giocare più in marcatura, ma lui ha comunque sempre dato il suo apporto".