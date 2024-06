La proposta della Juventus a Rabiot



Il ruolo centrale alla Juventus

Promesse rinnovate, come si fa nei matrimoni che reggono agli urti.e lasi sono riconfermati l'amore, ma adesso è anche e soprattutto un gioco di cifre. Quelle che vuole il centrocampista francese, affascinato dal fatto che un amico come Thiago Motta possa allenarlo nella prossima stagione; quelle che può mettere in campo la Juve, pronta a fare un piccolo strappo alla regola. E cioè: confermargli le cifre percepite oggi.Adrien, che guadagna oltre 7 milioni all'anno, potrebbe vedere il suo incasso netto leggermente lievitare intorno agli 8. Fondamentale, per la squadra bianconera, usufruire ancora del, che abbasserebbe di parecchio la parte al lordo, permettendo così a entrambe le parti di ottenere un accordo più che vantaggioso. La proroga è possibile.Rabiot ha certamente apprezzato lo sforzo, comprendendo anche la situazione che vive oggi la Juventus. In un'ottica di rifondazione dal basso, sente di poter essere da chioccia per i compagni. Essere quel leader che vuole diventare a Torino.Ed è proprio sulla centralità del ruolo che il centrocampista francese potrebbe definitivamente vacillare. La Juve è pronta a confermargli il ruolo centralissimo all'interno dello spogliatoio, oltre alla fascia da capitano se non dovesse esserci. Sarebbe, dopo, il giocatore più pagato della rosa e tra i più in vista.