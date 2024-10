Sul tema dei "rigorini", Lucianoha parlato così in conferenza stampa da Coverciano. Ecco le sue parole raccolte da SportFace.“Ho visto Fiorentina-Milan al fianco di Gianluca Rocchi, impegnato nel suo lavoro per tutto il tempo. Non voglio entrare nel lavoro degli altri, ma per me la cosa migliore da vedere è dare continuità al gioco, anche a costo di accettare qualche contrasto. Se fossi un arbitro lascerei giocare molto“.Sugli infortuni, Spalletti ha proseguito: “Molti dipendono dalla testa e dei calciatori e dalla pressione, la fatica muscolare non c’entra. Sono contento di aver visto la squadra entusiasta di ritrovarsi insieme e di rivedere lo spirito delle partite di settembre. Andremo a giocare con fiducia e con l’obiettivo di dare continuità".