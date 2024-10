L'ex arbitro Gianpaoloha espresso la sua opinione su X riguardo al rigore assegnato alnella partita contro l'Empoli, in seguito al fallo di Anjorin su Politano. Calvarese ha dichiarato: "Giusto il rigore fischiato da Abisso. Politano arriva prima sul pallone, mentre Anjorin tenta lo stesso ma non riesce e finisce per colpire l'avversario con una ginocchiata sulla gamba. Questo è il vero contatto falloso, non quello che avviene sullo scarpino." L'analisi di Calvarese chiarisce la correttezza della decisione arbitrale, spiegando la dinamica del fallo commesso in area.