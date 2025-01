Ricci salta la Juventus? Le condizioni del centrocampista

Manca sempre meno al derby traI granata hanno il dubbio princiipale che riguarda le condizioni diuscito malconcio dalla sfida con il Parma a causa di acciacchi muscolari.Gli esami, scrive il Corriere dello Sport, in ogni caso, hanno dato esito confortante nel senso che hanno escluso lo scenario più serio, quello della lesione. Soltanto un fastidio al retto femorale destro per Ricci che sarà valutato quotidianamente e in questi giorni sta svolgendo terapie personalizzate per tentare il recupero. Al Filadelfia si respira ottimismo per Ricci.