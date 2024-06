Conferenza stampa Riccardo Calafiori: le parole

Il difensore del Bologna Riccardoè un obiettivo di mercato della Juventus. Ha parlato in conferenza stampa dal raduno di Coverciano. Le sue parole:"Adesso sono in Nazionale e vorrei godermi la prima convocazione. Non penso al momento al mercato in alcun modo"."Sono migliorato particolarmente dal punto di vista mentale, non credevo fosse così importante ma è da allenare proprio come il fisico. Avevo già consapevolezza della mia qualità palla al piede, ma con Thiago Motta l'ho esasperata e non avevo mai paura di sbagliare, soprattutto dopo qualche errore. Anzi, quello è il momento in cui bisogna avere più personalità"."Ho diversi aspetti da migliorare. Penso che Chiellini sia stato il numero uno nella marcatura, sarà difficile raggiungere il suo livello anche perché oggi il calcio è cambiato un po'. Certamente proverò a seguire il suo esempio, ma anche in fase di possesso devo crescere, non sono già completo".