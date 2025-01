Ricavi squadre italiane: Juventus superata da Milan ed Inter

Laha analizzato i ricavi dei principali club europei stilando una classifica di chi ha avuto il fatturato più alto nella stagione 2023/2024. Lache aveva il primato in Italia ha perso alcune posizioni. Il motivo principale è legato al non aver partecipato alladopo la squalifica subita nella stagione 2022/2023.I bianconeri sono passati da 433 milioni di ricavi a 355; circa 80 milioni in meno quindi nella stagione 2023/2024 rispetto a quella precedente. Milan ed Inter hanno così sorpassato la Juventus, che è scivolata dall'undicesimo posto mondiale al sedicesimo.