Quanto ha guadagnato la Juventus in Champions League

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 275mila euro;

Quota europea: 21,14 milioni di euro;

Quota non europea: 9,27 milioni di euro;

Bonus risultati: 5,6 milioni di euro;

TOTALE: 54,91 milioni di euro.

Dopo il pareggio con il Lille, ladiha ottenuto un altro 0-0 in trasferta, stavolta contro l'Aston Villa, con un brivido finale grazie a un gol annullato ai padroni di casa per un fallo su Di Gregorio. Oltre ai risultati sul campo, la partecipazione alla Champions League rappresenta una risorsa economica significativa per i bianconeri.Con il nuovo formato, i ricavi complessivi del torneo sono saliti a 2,5 miliardi di euro. La Juventus riceverà un bonus di partecipazione di 18,62 milioni di euro, mentre i bonus per le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) sono leggermente inferiori rispetto alla stagione precedente. A questi si aggiungono premi per la posizione in classifica e per il piazzamento finale. Inoltre, il sistema di distribuzione dei ricavi UEFA include anche somme derivanti dal market pool e dal ranking storico/decennale. Di seguito il calcolo di quanto ha guadagnato la Juventus, elaborato da Calcio e Finanza.