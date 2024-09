Juventus su Ricardo Pepi: lo hanno paragonato a Lewandowski e Haaland

Gli occhi diL’attaccante statunitense, recordman in MLS, potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik e accettare la sfida della Juventus dopo essersi rilanciato al PSV in seguito all’avventura deludente all’Augsburg, in Bundesliga ( QUI IL SUO PROFILO ). C'è chi lo ha paragonato a Lewandowski e Haaland.Come scrive calciomercato.com, l’ex allenatore dicome ha spiegato lo stesso attaccante in un’intervista: “Mi dicono, e me lo ha confermato anche Luchi, che il mio modo di giocare è simile a quello di Lewandowski ed Haaland ed io sento che è così. Cerco di imparare da loro, di capire cosa fanno attraverso dei filmati. Di Haaland osservo soprattutto il modo di correre, i suoi passaggi, i movimenti in area. Sono questi i suoi punti di forza ed io cerco di apprenderli, imparando il modo per allontanare i difensori avversari”.