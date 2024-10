Rimpianto Kalulu per il Milan: perché è stato ceduto alla Juventus

Kean-Juventus: la scelta di mercato

Quante volte si sente dire che è importante saper vendere?sono due esempi di questo.o, visto dalla prospettiva milanista, scrive Repubblica, "il seme di un pentimento, lo specchio di un rimpianto, il pretesto per mangiarsi le mani".Kalulu sembrava costato tantissimo: 3,3 milioni per il prestito annuale, 14 per l’eventuale riscatto a fine stagione, senza alcun obbligo né vincolo, ma non sarà così.Ma perché il Milan lo ha lasciato andare senza tanti pensieri? Per i rossoneri, si legge sul quotidiano, "Kalulu era ormai un giocatore marginale, nonostante fosse stato una colonna nell’anno dello scudetto. E inoltre era stato pescato dalla coppia Maldini-Boban, un prodotto della vecchia gestione. Anche altri giocatori in situazione analoga sono stati ceduti frettolosamente. Quando il Milan ha comprato Pavlovic e Kalulu è diventato il nono (e ultimo) difensore della rosa di Fonseca e quindi un esubero, a Torino hanno annusato un affare poi chiuso in due giorni.perché nel suo giudizio tecnico Kalulu era più scarso di Tomori e Gabbia, di Thiaw e Pavlovic, di Emerson Royal e Calabria e non garantiva prospettive di crescita. Un giudizio, evidentemente affrettato. Proprio come quello della Juve, aggiunge Repubblica, che ha fatto ragionamenti simili su