Perché Thiago Motta ha tradito se stesso

ha consapevolmente "tradito" se stesso. Nel senso che, nella notte praticamente perfetta di Champions League contro il, ha spinto laa difendersi "abbassando all'estremo il baricentro, occupando militarmente i trenta metri più arretrati del campo, puntando su concentrazione e aggressività (e su anima e cuore), sguinzagliando contropiedi all'improvviso", sulla scia dell'italianismo più spinto.Scrive così La Repubblica in un articolo a firma di Emanuele Gamba, sostenendo che quella di mercoledì sia stata la partita "che ha schiuso il futuro a un'altra possibilità di Juve, ma specialmente a un'altra possibilità di Thiago Motta", che a fine serata ha infatti dichiarato di non essere "fissato" con il suo gioco, quello che prevede come principi di base la custodia del pallone e l'avanzamento della linea difensiva."Il suo grande merito - si legge sulle colonne del quotidiano - è stato non cedere alla superbia di una sfida a viso aperto, da pari a pari, preferendo piuttosto l’umiltà del cambiamento e dell’adattamento, sconosciuta invece a Guardiola, che ha incassato la settima sconfitta in dieci partite [...]. “Abbiamo tutte le capacità per impostare una partita completamente diversa e magari in futuro il City lo affronteremo in un altro modo”. Eccolo, dunque, l’obiettivo a medio termine: arrivare a proporre il proprio gioco di fronte a chiunque, anche a quelli manifestamente superiori, perché alla fine la fissazione è questa, benché non sia ancora tempo di assecondarla. Finora la muta tattica ha incontrato delle resistenze e di rado la squadra si è trovata a suo agio come mercoledì, quasi che la riemersione del dna tradizionale avesse rassicurato i giocatori — specie quelli più radicati nel club come Locatelli, Gatti, Danilo — mentre quando si tratta di cambiare i canoni di gioco la squadra fa più fatica a esprimersi liberamente perché ci deve pensare su, non agisce d’istinto. Motta si è però votato solamente a un italianismo di passaggio, lo vede come una tappa dell’evoluzione: magari immaginava una conversione più rapida da uno stile all’altro, invece nelle ultime settimane ha dovuto fare dei passi indietro".





