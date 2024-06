La Nazionale si trova di fronte a una situazione complessa, con l'unica vera alternativa nel ruolo chiave di regista rappresentata da Nicolò, un giovane che ha passato gli ultimi otto mesi lontano dai campi. Questo periodo difficile ha inevitabilmente rallentato la sua crescita calcistica, lasciando dubbi sulla sua capacità di riprendere rapidamente il ritmo di gioco necessario a livello professionistico.Nonostante queste preoccupazioni, Lucianoha dimostrato grande fiducia nel giovane centrocampista. Racconta Repubblica: nel pomeriggio del ritorno in campo di Fagioli, Spalletti è andato a vederlo giocare dal vivo a Bologna e ha discusso della sua situazione con lo staff di Allegri. Le conclusioni tratte sono state incoraggianti: "Luciano, Nicolò è pronto", hanno affermato. Tuttavia, ci sono ancora delle incognite. Fagioli non ha mai ricoperto il ruolo di regista puro nella sua carriera e, a soli 22 anni, è un ragazzo abbastanza introverso. La sua capacità di prendere in mano le redini della squadra è tutt'altro che scontata.