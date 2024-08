L'Inter considera Federicoil giocatore ideale per la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Beppe Marotta ed Ausilio hanno le idee chiare però sul piano per poi affondare il colpo Federico Chiesa. Infatti la volontà sarebbe quella di cedere prima, sul mercato ci sono Arnautovic e Correa prima di puntare tutto sull'esterno della Juventus. Come riferisce oggi La Repubblica. Serve vendere per avere soldi e offrirli alla Juventus. Se l'Inter piazzasse il doppio colpo in uscita a quel punto potrebbe investire sull'esterno classe 1997 della Juventus.