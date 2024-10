Juventus-Douglas Luiz: il commento

"E' il momento di prendersi il presente, dopo un avvio di stagione da dimenticare, segnato da bocciature tecniche e rigorini imbarazzanti a bucare l'imbattibilità difensiva della Juventus", si legge su Repubblica in merito aIl quotidiano parla dell'inizio del brasiliano con la Juventus e delle scelte di Thiago Mottqa: "Se non gioca stavolta, con sei indisponibili tra infortuni e squalificati, risulta davvero difficile pensare a un'altra occasione. E' stato l'acquisto più caro dell'estate in bianco e nero: ieri era protagonista in Premier League,come i due rigori causati. 222 minuti complessivi, una sola volta titolare contro l'Empoli, sette spessoni raccolti qua e là. Gli errori in area di rigore sono dovuti a cali di concentrazione, a scarso controllo del corpo e eccessiva irruenza. Episodi che gli hanno fatto toccare il fondo, condizione necessaria per risalire."