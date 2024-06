Di Lorenzo-Juve: la proposta del club

Giovanni Di Lorenzo questa sera sarà impegnato per la seconda partita di Euro2024 dell'Italia. Il terzino del Napoli dovrebbe nuovamente scendere in campo dal primo minuto contro la Spagna. Su Di Lorenzo continuano le voci di mercato dopo la rottura con il Napoli e l'interesse della Juventus.Ne parla Repubblica secondo cui il giocatore avrebbe in mano una proposta della Juventus da circa 4,5 milioni di euro a stagione. Di Lorenzo gradisce la destinazione avendo con Cristiano Giuntoli anche un rapporto stretto. Dall'altra parte però il Napoli fa muro perché Antonio Conte ritiene il giocatore imprescindibile. E soprattutto, Aurelio De Laurentiis non vorrebbe che Di Lorenzo si trasferisse proprio ai rivali bianconeri.