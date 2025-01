Repubblica - Dentro il rapporto Motta-Vlahovic: non è mai decollato

Getty Images

A Torino, però,non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto. Il tecnico bianconero aveva sperato di ricreare alla Juventus il binomio vincente con Joshua, suo uomo di fiducia nel trionfale campionato sulla panchina del Bologna. Zirkzee è un attaccante che si distingue per la sua capacità di far girare la squadra, più un uomo di manovra che un semplice cannoniere. La sua versatilità sarebbe stata perfetta per il gioco di Motta, ma il posto al centro dell’attacco della Juve è già occupato da Dusan Vlahovic. Ne scrive Repubblica.

Il serbo, con il suo oneroso ingaggio, è diventato una sorta di zavorra per i traguardi bianconeri. Nonostante le aspettative iniziali, tra Vlahovic e il nuovo allenatore non è mai scoccata la scintilla. Questo mancato feeling ha condizionato l'attacco della Juve, con Vlahovic che non è riuscito a esprimere il meglio di sé sotto la guida di Motta., dando una nuova possibilità alla squadra di ritrovare l'equilibrio e la competitività in vista degli obiettivi stagionali.