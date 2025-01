Renato Veiga potrà giocare il Mondiale per Club? Cosa dice il regolamento

Getty Images

La Juventus è pronta ad accogliere, difensore portoghese classe 2003 di proprietà del Chelsea. La notizia è stata riportata da Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul suo profilo Instagram. Il giocatore arriverà a Torino con la formula del prestito secco, senza opzione per il riscatto, con il Chelsea che coprirà interamente il suo stipendio.Renato Veiga rappresenta un rinforzo temporaneo per il reparto difensivo di Thiago Motta, con un profilo giovane e mancino che può offrire versatilità e solidità. Il suo ritorno a Londra è già previsto prima dell’inizio del Mondiale per Club, rendendo chiara la natura a breve termine dell’operazione.

Le visite mediche sono fissate per domani, e l’affare è ormai definito. Per la Juventus, Veiga sarà un’opzione importante nelle prossime settimane, in un calendario fitto di impegni e sfide decisive.