Renato Veiga, il retroscena dall'Inghilterra: perché ha scelto la Juventus

Perché Renato Veiga va alla Juventus: c'entra il Portogallo

sarà un nuovo giocatore della; il difensore portoghese arriva in prestito secco dal Chelsea e rinforzerà i bianconeri quindi da qui a giugno, prima di tornare in Inghilterra. Ma perché il classe 2003 ha deciso di lasciare il Chelsea e approdare alla Juve?Secondo quanto raccontato da The Athletic, Renato Veiga e il club inglese hanno scelto insieme di lasciarsi temporaneamente per far si che il giocatore possa trovare più spazio e soprattutto, l'ex Basilea vede nella Juve la squadra giusta per poter crescere ancora in ottica nazionale. L'obiettivo di Veiga infatti sarà essere protagonista con il Portogallo nel Mondiale che si giocherà nel 2026.