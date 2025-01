Getty Images

Secondo le ultime rivelazioni di Fabrizio Romano tramite X,è a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. Tutti i documenti per il suo trasferimento dal Chelsea sono stati completati, e il difensore portoghese è atteso a Torino domani, venerdì, per firmare il contratto.Il trasferimento avverrà con la formula del prestito per un totale di 5 milioni di euro, senza alcuna clausola di acquisto. Veiga, dopo il suo passaggio alla Juventus, dovrebbe fare ritorno al Chelsea in vista del Mondiale per club, dove il club londinese è atteso per continuare il suo percorso in competizioni internazionali.