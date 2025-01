RENATO VEIGA ATTERRATO A CASELLE: il VIDEO dell'arrivo

Renato Veiga a Caselle: il VIDEO dell'arrivo

Renato Veiga è arrivato a Caselle Domani visite e firme con la #Juventus pic.twitter.com/72id9NETtC — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 26, 2025

Archiviata l'amara sconfitta in rimonta subita contro il Napoli, laaccoglie l'ultimo colpo di mercato piazzato da Cristiano Giuntoli e destinato a rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta:Il difensore portoghese, in arrivo in prestito secco e oneroso dal Chelsea, è atterrato in questi istanti all'aeroporto di Caselle, primo step fondamentale per dare il la alla sua nuova esperienza con la maglia bianconera, che vestirà sino al termine della stagione 2024/25.