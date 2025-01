Relevo - Rashford, la Juventus resta sullo sfondo: le novità

Futuro Rashford: la Juventus resta sullo sfondo

Uno dei grandi nomi che circola per il mercato di gennaio èche è pronto a lasciare il Manchester United. Tante squadre si sono mosse per l'attaccante inglese tra cui principalmente ilIl calciatore inglese non ha ancora preso una decisione sul futuro. Come riferisce Relevo, nessun accordo economico tra Manchester United e Milan perché le parti sono distanti sulla valutazione economica e la formula. Il Barcellona è in corsa e prova a liberare spazio in rosa per avanzare nella trattativa mentre sullo sfondo restano lache in questo momento ha altre priorità, e altri club di Premier.