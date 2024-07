Dopo nove stagioni in bianconero e 327 presenze, che gli hanno permesso di eguagliare Pavel Nedved come straniero con più presenze nella storia della Juventus, Alex Sandro ha salutato il club bianconero. Lo ha fatto nell'ultima gara stagionale contro il Monza, indossando la fascia da capitano e ricevendo l'applauso dei tifosi. Ora per il giocatore si apre una nuova pagina. Secondo quanto riferito da Relevo, sull'ex Juventus ci sarebbe il Porto, suo vecchio club. Sempre secondo il giornale, ci sarebbe anche già verificata una prima riunione tra l'entourage del giocatore e Andrè Villas-Boas, nuovo presidente del club.