Juventus su Fer Lopez: ha una clausola

giovane talento classe 2004 che gioca con la seconda squadra del Celta, come rivelato da Relevo. Il ragazzo viene da una stagione eccezionale con la squadra riserve del Celta nella Prima Federazione, arrivando quasi alla promozione in Seconda Divisione. Le sue prestazione hanno avuto una grande risonanza con diversi grandi club che adesso sono interessati.Oltre a Barcellona e Real Madrid, anche la Juventus si è iscritta alla corsa e pensa molto seriamente e sta pensando di prenderlo .Per Fer Lopez non ci sono ancora offerte certe e il Celta fa riferimento alla sua clausola, che si aggira sui dieci milioni di euro. Il classe 2004 ha il contratto in scadenza nel 2025 ma il Celta è fiducioso di riuscire a rinnovare.