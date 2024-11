Il centrocampista del Milanha rilasciato un'intervista al sito di Gianluca Di Marzio parlando anche del big match di sabato a San Siro contro la: "Dobbiamo migliorare in campionato, sono fiducioso per la partita contro la Juventus", il suo commento dopo la qualificazione dell'Olanda ai quarti di finale in Nations League. "Non penso sia troppo tardi per lo scudetto, ci sono poche squadre in pochi punti e noi stiamo evolvendo come squadra. In Champions League il destino è nelle nostre mani, vogliamo arrivare tra le prime otto per andare direttamente agli ottavi di finale".