Il Real Madrid mette gli occhi su Huijsen

Il mercato di gennaio rappresenta un momento cruciale per Cristiano, chiamato a rinforzare la retroguardia dellaper garantire amaggiori opzioni. L’infortunio diha messo in evidenza una lacuna importante nella rosa:pur affidabili, non bastano a sostenere gli impegni stagionali, mentre Danilo, destinato a lasciare Torino, non offre più le garanzie necessarie.La dirigenza bianconera ha già individuato alcuni profili per la difesa, con Antonioe Fikayoin cima alla lista dei desideri. Tuttavia, il rimpianto per una scelta estiva si fa sentire:, talento classe 2005, ceduto al Bournemouth per esigenze di bilancio, sarebbe stato una soluzione ideale.A rivelare l’interesse delè il quotidiano spagnolo AS. La squadra di, alle prese con un’emergenza difensiva dovuta agli infortuni di, sta considerandocome rinforzo strategico. Il difensore olandese, naturalizzato spagnolo, sta impressionando per maturità e rendimento al Bournemouth, attirando l’attenzione dei blancos, che avevano già cercato di acquistarlo nel 2021.All’epoca, il giovane talento preferì laale al, attratto dal progetto bianconero. Ora, però, il club torinese potrebbe rimpiangere di non aver creduto abbastanza in lui, soprattutto alla luce delle necessità difensive attuali.