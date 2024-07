Nuova avventura professionale perche si unirà al Marsiglia in veste di consigliere istituzionale e sportivo: "L'OM è lieta di annunciare il ritorno di Fabrizio Ravanelli all'Olympique Marsiglia. L'ex attaccante dell'Olimpo torna al club come consigliere istituzionale e sportivo", il comunicato pubblicato dal club francese. Di seguito le parole dell'ex giocatore della Juventus."Ritornare all'OM, ​​25 anni dopo, in questo ruolo di consigliere, costituisce per mele parole di Ravanelli che aggiunge: " L'OM e i suoi tifosi rappresentano senza dubbio una delle pagine più belle della mia carriera e torno a Marsiglia con entusiasmo per mettere la mia esperienza al servizio dell'Istituzione e del Presidente Longoria.".