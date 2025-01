Raspadori può lasciare il Napoli: sull'ex obiettivo della Juventus c'è un club di Serie A

Getty Images

potrebbe lasciare il Napoli nel corso dell'ultima settimana di calciomercato invernale. L'esterno offensivo classe 2001, seguito di recente anche dallanell'economia di un potenziale scambio con Nicolò Fagioli mai concretizzato, sarebbe finito nel mirino di un altro club protagonista sul palcoscenico della Serie A.Secondo quanto riferito da Sky, è l'Atalanta la società interessata all'ex Sassuolo. I nerazzurri, infatti, dovranno rinunciare ad Ademola Lookman per le prossime tre settimane a causa di una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Di conseguenza Gian Piero Gasperini vorrebbe in regalo un nuovo rinforzo per il pacchetto offensivo. L'altro nome è quello di Daniel Maldini del Monza.