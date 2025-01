Giacomoresterà alalmeno fino a giugno, considerato incedibile dal tecnico Antonio Conte, che lo vede come una pedina fondamentale per il progetto azzurro. Nonostante un gol stagionale contro il Venezia, simbolico dopo un digiuno di 266 giorni, la decisione di trattenerlo era già stata presa. Conte punta a trasformare Raspadori, 24 anni, in una mezzala offensiva capace di unire tecnica e istinto da centravanti. Il progetto mira a renderlo un pilastro del Napoli, con versatilità e qualità. La sfida per il 2025 è garantire continuità e consacrarlo come protagonista indiscusso del futuro partenopeo. Lo riporta il Corriere dello Sport.