Tra i profili che lamonitora per l'attacco c'è Giacomo, il cui futuro alè tutt'altro che certo visto il poco minutaggio che sta avendo in stagione con Antonio Conte sulla panchina partenopea. L'attaccante italiano in Serie A non piace solo ai bianconeri ma anche alla Roma. Per Thiago Motta sarebbe un jolly offensivo, ecco come lo impiegherebbe in campo.nel corso della sua carriera ha giocato da attaccante centrale, da seconda punta ma anche da esterno. Nella, l'ex Sassuolo potrebbe essere utilizzato principalmente alle spalle di Dusano al posto del centravanti serbo. Più difficile invece pensare che possa giocare esterno considerando il tanto lavoro che chiede Motta in quella posizione.