Le parole di Amorim su Rashford

Da Manchester sono diversi i nomi che sono stati accostati alla Juventus. In prima linea ovviamente, decisivo nella vittoria contro l'Arsenal in Fa Cup. Il tecnico dei Red Devils ha parlato di un altro giocatore in uscita e di cui si era parlato anche in ottica Juventus, ovvero Rashford."Non lo so. Vedremo. È un giocatore delAma questo club, ma devo fare delle scelte", le parole del tecnico su Rashford. Dichiarazioni che lasciano molti dubbi sulla permanenza dell'attaccante inglese. Il club italiano che si è mosso concretamente per il giocatore è il Milan, mentre la Juve non è andata oltre la richiesta di informazioni.