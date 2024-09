LA CLASSIFICA DEL RANKING UEFA: LA TOP 10

Manchester City – 130 punti

Real Madrid – 127 punti

Bayern Monaco – 116 punti

Liverpool – 104 punti

PSG – 93 punti

Roma – 93 punti

Borussia Dortmund – 87 punti

Inter – 83 punti

Villarreal – 82 punti

Chelsea – 81,5 punti

In attesa che finisca la prima giornata di, c'è già stato qualche cambiamento nella classifica del ranking Uefa. La vittoria dellacome riporta Calcio e Finanza, hanno permesso ai bianconeri di scavalcare nuovamente i rossoneri nella classifica quinquennaleOgni vittoria nelle competizioni UEFA, in chiave ranking, vengano assegnati due punti, uno solo per il pari e zero per la sconfitta. Thiago Motta mette nel mirino l’Atalanta che deve difendere la sua attuale 20esima posizione, con un solo punto di vantaggio sui bianconeri.La Juventus è ancora distante dalle prime 10 essendo alla 21esima posizione con 66 punti.