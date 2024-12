Dybala lascia la Roma? Le parole di Ranieri

Si parla molto del futuro die di un suo possibile addio allagià a gennaio. Sull'argentino c'è l'interesse del Galatasaray. A proposito di questo, ha parlato il tecnico della Roma, ClaudioAi microfoni di SportMediaset, Ranieri ha spiegato la situazione di Dyaba: "Ognuno fa il suo gioco. Il suo lavoro. Mi fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene. Se ha altre priorità bisogna essere d’accordo in due. Se non vuole restare e c’è una possibilità, dobbiamo accettarlo. Io voglio solo giocatori che hanno voglia di stare qui. Ma non ho percepito questa disagio di Dybala".