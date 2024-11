La Juventus inizia a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo difensivo per la sessione del mercato di gennaio. Alla ricerca quasi sicuramente di un difensore complici gli infortuni di Juan Cabal e di Gleison Bremer. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Radu Dragusin che già ha giocato alla Juventus, al momento è in forza al Tottenham ma potrebbe lasciare il club di Premier League. Per ora è solo un nome, si attendono aggiornamenti sulla vicenda.