Ange, tecnico del, ha parlato di Raduai microfoni di Sky Sports, in parte spegnendo le voci di un possibile ritorno del difensore allanel prossimo mercato. Postecoglou ha elogiato il contributo di Dragusin, sottolineando il suo impegno: "Abbiamo avuto una partita infrasettimanale, e questo ha influenzato le scelte che ho fatto. Radu ha giocato bene a metà settimana e ogni volta che è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo. È un piacere averlo in squadra". Le parole dell’allenatore confermano l’importanza di Dragusin nel progetto Spurs, rendendolo un nome interessante in ottica Juve, ma non certo facilmente accessibile.