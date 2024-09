Non si è fatta attendere la replica dialle parole di, che ieri in conferenza stampa ha risposto anche a una domanda sulla situazione del centrocampista francese, ancora senza squadra dopo l'addio alla, e sulla possibilità di un suo clamoroso ritorno in bianconero: "Non c'è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione" ha detto la madre e agente di Adrien ai microfoni de L'Equipe. "Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità".Il tecnico italo-brasiliano ne aveva parlato così: "Non mi ha chiamato, mi piace come ragazzo e come giocatore ma ha preso una strada diversa e gli auguro felicità nel trovare una squadra dove poter esprimere il suo talento".