Dal punto di vista formale, Adriennon è più un calciatore della. Infatti, il suo contratto con la squadra bianconera è scaduto, rendendolo libero di scegliere la propria destinazione per il futuro. Tuttavia, la Juventus non ha ancora perso le speranze di trattenerlo. C'è infatti un'offerta di rinnovo sul tavolo e il club aspetta con ansia la decisione finale di Rabiot.Il centrocampista francese, attualmente impegnato con la sua nazionale agli Europei, potrebbe influenzare significativamente il mercato della Juventus con la sua scelta. Il suo futuro rimane incerto, ma una sua permanenza sarebbe un colpo importante per la squadra di Thiago Motta, che considera Rabiot una pedina importante per il centrocampo. Intanto, i tifosi e la dirigenza bianconera rimangono in attesa, sperando in un esito positivo che possa confermare la presenza di Rabiot anche nella prossima stagione. La sua decisione sarà cruciale per il mercato estivo della Juventus.