Rabiot Marsiglia, i numeri della sua stagione

Partite giocate: 4

Minuti giocati: 233

Gol: 0

Assist: 0

Duelli vinti: 3.5 (39%)

Grandi occasioni create: 1

Passaggi chiave (media): 0.8

Sembra non essere mai scattata la scintilla. Il francese, infatti, ha collezionato appena quattro presenze da inizio stagione. Dopo il mancato rinnovo con la Juventus, il centrocampista è rimasto svincolato fino a settembre, quando si è presentata la squadra di. Entusiasmo e voglia di ripartire. Almeno all'inizio. La parabola della nuova esperienza di Rabiot sembra che stia già scendendo, come dimostrano le poche partite giocate e le prestazioni non particolarmente brillanti. La partita che ha messo più in luce le difficoltà dell'ex Juve è stata proprio l'ultima contro il, vinta dai parigini per 3-0. Una serata da dimenticare per il centrocampista, che ha ricevuto anche un 4 in pagella da L'Equipe . Insomma, l'avventura di Rabiot al Marsiglia sembra non essere mai davvero decollata.





