Rabiot, ladri in casa: cosa è successo

Spiacevole episodio ai danni di Adrien, in questi giorni impegnato all'Europeo in Germania con la sua Francia. Stando a quanto riportato da Le Parisien, la casa del centrocampista dellaa Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), dove vive tuttora la madre-agente, è stata svaligiata da una banda di ladri, che pare abbiano trovato l'indirizzo su un gruppo Telegram. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, domenica.I malviventi - un gruppo di cinque giovani tra i 17 e i 20 anni - sono stati fermati poche ore dopo nelle vicinanze: prima è toccato a tre di loro, che stavano tentando la fuga cercando di salire a bordo di un'auto nel garage di una casa, poi ai due restanti, che stavano provando a nascondersi nel quartiere. Il bottino recuperato dalle forze dell'ordine si aggira intorno ai. Pare che al momento dell'accaduto Veronique Rabiot non fosse presente all'interno dell'abitazione.





