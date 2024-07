Adrien, centrocampista della Nazionale francese, ha rilasciato delle dichiarazioni da Düsseldorf dopo l'ottavo di finale di Euro 2024 vinto dalla sua squadra contro il Belgio. Il giocatore, il cui contratto con la Juventus è scaduto ieri, ha parlato della sua situazione e delle prospettive future. Di seguito le dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com."Non so cosa succederà ma non ho voglia di parlare di questo. Dire qualcosa ai tifosi? Penso abbiano capito che sono concentrato sull'Europeo con la mia Nazionale e che vedremo cosa succederà dopo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società".