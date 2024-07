L'offerta della Juventus

Da ormai due giorni non è più da considerare un giocatore della Juventus a causa della scadenza del suo contratto che lo legava al club bianconero fino al 30 giugno 2024. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di, diventato da meno di quarantotto ore uno svincolato di lusso, ma sul cui futuro regna ancora un pesantissimo punto interrogativo.Il centrocampista francese preferisce rimanere concentrato su un presente che contempla solamente due nomi: Francia e Euro 2024. Proprio così, perché la vittoria di misura contro il Belgio ha permesso alla Nazionale vice campione del Mondo di staccare il pass per i quarti di finale del torneo, anche se l'ex PSG non giocherà causa squalifica: diffidato, il classe 1995 è stato ammonito contro i Red Devils, e di conseguenza salterà il quarto di lusso contro il Portogallo dell'ex compagno Cristiano Ronaldo. La questione futuro, però, è soltanto rimandata e a stretto giro di posta andrà per forza di cosa definita: dove giocherà Adrien Rabiot nella stagione 2024/25?La Juventus il suo pensa di averlo abbondantemente fatto. Lo stato maggiore del club sabaudo ha fatto pervenire alla madre-agente del calciatore un'offerta strutturata sulla base di un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione. L'ingaggio? Si parte da una base di 7 milioni di euro legati anche alla possibilità di sfruttare il decreto crescita. Cifra che in casa bianconera considerano adeguata per ottenere il 'nuovo' sì del calciatore.Dal fronte capitanato dall'entourage francese, tuttavia, non è ancora arrivata una risposta e questo approccio decisamente attendista non fa che acuire il pessimismo di fronte alla possibilità di proseguire un rapporto a tinte zebrate che dura ormai dall'estate del 2019. Uno scenario di incertezza assoluta che non promette certezze, anzi. La sensazione è che lo sguardo e la mente del centrocampista classe 1995 sia già rivolto altrove.La Juve non può e non deve di certo rimanere a guardare rimanendo appesa all'evolversi naturale della situazione. Servono idee chiare e programmazione e il club sabaudo in questa prima scorcio di mercato estivo ha dimostrato di sapere quale direzione seguire. A centrocampo è già arrivato Douglas Luiz e presto si vestirà di bianconero anche Khephren Thuram. Il tutto senza dimenticare il sogno Koopmeiners, per il quale servirà lavorare a fuoco lento con l'Atalanta, da sempre bottega carissima, per provare a piazzare un tris di colpi che stravolgerebbe, di fatto la linea mediana juventina.