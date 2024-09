Il futuro di Adrien Rabiot è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista francese è svincolato dallo scorso 1° luglio dopo la naturale conclusione della sua avventura alla Juventus. Il classe 1995 non ha ancora trovato una squadra con la quale dare il la ad un nuovo capitolo della sua carriera, ma nelle ultime ore si starebbe muovendo qualcosa in tal senso. Secondo il portale turco 'Fanatik' è il Galatasaray la squadra che avrebbe sondato il terreno nei confronti dell'ex PSG. Il club di Istanbul è in contatto con l'entourage del calciatore transalpino: la volontà è quella di raggiungere l'accordo economico.