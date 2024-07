Inter

Dallo scorso 1° luglio,è a tutti gli effetti un giocatore senza squadra. Uno svincolato di lusso, come si è soliti dire in questi casi. Il centrocampista francese, infatti, non ha trovato l'accordo per rinnovare il proprio contratto con lae ora, dopo tre anni all'ombra della Mole, sta valutando le varie opzioni che potrebbero indirizzare il nuovo capitolo della sua carriera. Calciomercato.com ha tracciato un profilo di quelle che sarebbero le squadre pronte a prendere in considerazione la posizione del classe 1995.Giuseppe Marotta si è sempre distinto in sede di mercato per la sua capacità nel trattare profili di alto livello a parametro zero. Gli esempi più recenti sono quelli di Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Medhi Taremi, ed è per questo motivo che non sarebbe affatto sorprendente se il presidente nerazzurro coltivasse più di un pensiero anche nei confronti di Rabiot.Del futuro di Rabiot se n'è discusso anche sull'altra sponda dei Navigli, ovvero quella rossonera. Il Milan infatti ha avuto modo di allacciare i contatti con la madre agente del calciatore per provare ad esplorare i margini di un possibile approdo del francese alla corte di Paulo Fonseca.Dopo l'addio al calcio di un pilastro come Toni Kroos, il Real Madrid potrebbe muoversi nell'ottica di portare al Bernabeu un centrocampista di comprovata esperienza. Uno alla Rabiot, per intenderci.Non è da escludere a priori la suggestione di un possibile ritorno al PSG, club nel quale è cresciuto e che ha lasciato - sempre a parametro zero - nel 2019 per sposare il progetto Juventus. Possibile, dunque, un ritorno al Parco dei Principi? Lo scenario ad oggi sembra improbabile.La Premier League potrebbe rappresentare la destinazione ideale per Rabiot. Il campionato inglese soddisferebbe tutte le sue richieste sia in termini di ingaggio che di competitività. Dopo aver giocato in Ligue 1 e in Serie A, quello inglese sarebbe il terzo top campionato affrontato in carriera.Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Repubblica, nella corsa a Rabiot si sarebbe iscritto persino il Napoli. Antonio Conte, infatti, stima il calciatore un eventuale rinforzo a centrocampo - per giunta a zero - stuzzicherebbe e non poco il tecnico salentino.





