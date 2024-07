Futuro Rabiot, la posizione della Juventus

L'offerta della Juve è ancora valida?

Adrien Rabiot è fuori da Euro2024, eliminato in semifinale contro la Spagna e il momento adesso è arrivato. Il centrocampista dovrà decidere dove sarà il suo futuro. Se ancora alla Juventus o in una delle diverse squadre che hanno mostrato interesse per lui. Si,La Juventus aspetta ma lo fa con tranquillità, senza apprensioni particolari. Il motivo è semplice(a cui si proverà aggiungere la ciliegina, ovvero Teun Koopmeiners). Douglas Luiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli, quattro giocatori per due posti senza dimenticare Fabio Miretti come opzione in più in caso di permanenza. La decisione di affondare per Thuram, ufficializzato ieri, è stata presa a prescindere dal futuro di Rabiot.E con Rabiot che succede?Rabiot aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sugli impegni con la nazionale, dribblando le domande sul futuro e sulla Juventus. N(biennale da 7,5 milioni più opzione per il terzo anno) e dall'altra parte non ci sono al momento segnali che il giocatore abbia comunicato la decisione di non rimanere a Torino. Su Adrien si era parlato molto di Premier League,, della tentazione Real Madrid e dei sondaggi del Milan. Adesso è il tempo delle decisioni definitive.





