. L'ex Juventus è stato il grande protagonista della sfida di ieri sera tra, segnando la sua prima doppietta stagionale. Il giocatore del Marsiglia è diventato il primo a realizzare due goal di testa per i Bleus in una competizione ufficiale dai tempi di Zizou, che ci riuscì in una partita ben più importante: la finale del Mondiale del 1998 vinta 3-0 contro Brasile. Il classe 1995 ha festeggiato così alla grande la sua 50^ presenza con la Francia ed è diventato anche il primo giocatore del Marsiglia a segnare una doppietta dai tempi di Jean-Pierre Papin (1992 contro il Belgio).