Dusanè apparso visibilmente arrabbiato al momento della sua sostituzione nei minuti finali di Monza-Juventus, un episodio che non è passato inosservato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tuttavia, l’attaccante serbo non avrebbe manifestato la sua frustrazione per il cambio deciso da Thiago Motta, bensì per un episodio controverso accaduto poco prima. Vlahovic riteneva di essere stato privato di un rigore a favore, un’azione che secondo lui meritava l’intervento dell’arbitro. La sua reazione evidenzia la determinazione e il desiderio di contribuire al massimo per la squadra, ma anche il suo disappunto per una decisione arbitrale che giudicava ingiusta.