Questa Juventus non è una grande squadra, Napoli ridimensiona l'intero progetto

Napoli-Juventus è un altro simbolo di questa stagione

E adesso cosa si dirà? Che alla fine, tutto sommato, sono solo 3 le partite perse in questa stagione, appena una in campionato? Il bello del calcio è spesso pure il suo brutto. Cioè: c'è sempre un'altra partita all'orizzonte, e il clima si fa incandescente, si attenua, onde alte o calma piatta.Tutto può cambiare da un momento all'altro.

E' crollato il mito degli imbattuti. Ed è crollata pure la certezza che questa squadra, alla fine, una reazione la potesse avere ovunque. Su ogni campo. Si dirà: ha rimontato una sconfitta certa a San Siro. Ma quella era una Juve che paradossalmente aveva più certezze, soprattutto perché più incosciente.Koopmeiners su tutti.Il Napoli ha vinto conoscendo esattamente i punti deboli della Juve.E' una strategia vecchia quanto il calcio, ché quasi verrebbe da dire che non c'è nulla realmente da inventare: da una parte la resistenza, dall'altra l'assedio. Da una parte però una squadra che non sa resistere, dall'altra invece una mole di gioco ben fatta.La prima sconfitta stagionale non poteva essere più simbolica, più forte nell'impatto e perciò più emblematica: metà stagione è passata tra mille "se", tra tanti "ma", tra infiniti "vediamo".E dei bilanci. Si può essere soddisfatti di una Juventus a metà? A volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane, scriveva Calvino. Ma c'è dell'altro. Dev'esserci dell'altro.